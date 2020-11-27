Победительница Гран-при России 2020 года Елизавета Туктамышева рассказала, когда включит в соревновательную программу четверной тулуп, который успешно напрыгивает на тренировках.

– Мы постараемся добавить его в программу к чемпионату России, но нужно довести прыжок до ума, чтобы не было оплошности как на прошлом чемпионате страны. Хочется вставить в программу четверной тулуп и быть в нем более-менее уверенной, потому что программа все равно меняется при включении нового прыжка. Но мы постараемся.

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– Если четверной тулуп будет включен в программу, то вместо первого тройного акселя?

– Да. Четверной тулуп, а потом аксель.

– Буквально через неделю после этапа Гран-При стартует этап Кубки России, на котором ты также выступишь, а затем и чемпионат России. Для тебя не тяжело снова стартовать после такого небольшого перерыва?

– Нет, мне, наоборот, нравится, что после паузы пошел движ. Ранее был такой спокойный режим почти полгода, и для меня, человека, который постоянно что-то делает, это было непривычно. Сейчас же я, наоборот, возвращаюсь в свою норму, и мне это нравится, – приводит слова 23-летней Туктамышевой Olympic Channel.

Елизавета выиграла этап Гран-при в Москве, опередив Алену Косторную, Анастасию Гулякову и Александру Трусову.

В 2015 году она стала чемпионкой мира и Европы.

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