Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая обучается на факультете журналистики в РАНХиГС, заявила, что не хочет быть журналисткой.

«Чуть-чуть изучаю продюсирование и журналистику. Журналистом я не хочу быть. Мне больше интересно продюсирование. Может быть, себя продюсировать. Возможно, кто знает.

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Тренировать? Пока нет желания. Сейчас я больше занимаюсь собой. В дальнейшем – почему нет, не будем загадывать», – сказала Загитова во время прямого эфира для Puma на OZON.

18-летняя фигуристка учится на первом курсе, ее специальность – «Продюсирование и культурная политика».

В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке спортивной карьеры.

Фигурное катание «Отказаться от «Ледникового периода» и пахать». Совет Алине Загитовой 23/11/2020 В 19:41