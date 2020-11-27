Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая обучается на факультете журналистики в РАНХиГС, заявила, что не хочет быть журналисткой.
«Чуть-чуть изучаю продюсирование и журналистику. Журналистом я не хочу быть. Мне больше интересно продюсирование. Может быть, себя продюсировать. Возможно, кто знает.
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Тренировать? Пока нет желания. Сейчас я больше занимаюсь собой. В дальнейшем – почему нет, не будем загадывать», – сказала Загитова во время прямого эфира для Puma на OZON.
- 18-летняя фигуристка учится на первом курсе, ее специальность – «Продюсирование и культурная политика».
- В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке спортивной карьеры.
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