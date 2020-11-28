Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко посетил передачу «Вечерний Ургант» вместе с семьей – женой Яной Рудковской и сыном Сашей по прозвищу Гном Гномыч.

38-летний Плющенко рассказал ведущему о проектах, над которыми работает для улучшения тренировочных условий фигуристов в своей школе. В частности, он строит комплекс с катком в Подмосковье.

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«Это полноценная школа. Там будут залы, хореография, питание, бесплатное проживание талантливым детям. Я в Питере тратил огромное количество времени на общественный транспорт, ездил в школу, потом возвращался на тренировку. Тратил много сил и энергии. Мы с Яной воплощаем мою мечту. Там будут кататься профессиональные спортсмены, детям – бесплатно. Это частная школа. Можно будет жить на территории. Александра Трусова и Алена Косторная будут проживать в отдельных коттеджах с особыми условиями. И для талантливых тоже такая опция существует.

Мне нужны результаты. Я хочу сделать свою Академию лучшей не только в стране, но и в мире. Да, нужно время. Но если я ставлю цель, то иду к ней. Думаю, все получится. Не знаю, есть ли такое в мире и стране? У меня есть специальная группа детей-аутистов и с синдромом Дауна, они катаются бесплатно. Будем делать. Детки могут даже выступать. Для них есть специальная Олимпиада. Хочу также развивать тему фигуристов в Паралимпийских играх. Хочу делать новые вещи, интересные и сложные», – заявил Евгений.

В конце передачи Ургант предложил Плющенко и Рудковской сыграть в игру, условия которой – угадать, что говорит маленький ребенок. Если кто-то не справлялся, Гном Гномыч брал игрушку на выбор (надувная бита, молот, меч или автомат) и шутливо бил родителей.

Саше Плющенко шесть лет, он тоже занимается фигурным катанием и в 2020-м выиграл турнир на призы «Самбо-70».

В межсезонье в группу Плющенко от Этери Тутберидзе перешли Александра Трусова и Алена Косторная.

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