Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила в инстаграме на критический комментарий.

После взлома и возвращения аккаунта Тутберидзе предъявили претензию, что из числа публикаций исчезла фотография с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

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«Удаление Алины – это, конечно, сильный жест настоящего тренера, она, несомненно, оценит, особенно, когда фото с канадской девочкой (Евгенией Медведевой – Eurosport] осталось, и чего это Алина выступать не хочет и о канадке говорить не хочет», – написала болельщица.

«Как же вы ограниченно мыслите. Вас абсолютно не смутило, что пропали посты, посвященные моим ушедшим родителям, отдельный пост моей маме? На моей странице после взлома пропали разные посты, связанные с важными событиями в моей жизни, в том числе и очень личные», – ответила Тутберидзе.

Евгения Медведева вернулась в группу Тутберизе после двух лет тренировок под руководством канадца Брайана Орсера.

Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке спортивной карьеры.

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