– Сама лично ни с кем. Но после окончания карьеры я бы хотела сходить на тренировки к некоторым тренерам и посмотреть сам процесс, чтобы набраться опыта для дальнейшей работы. Было бы очень посмотреть на тренировки у Этери Георгиевны Тутберидзе, у некоторых специалистов в Эстонии, во Франции, Италии и Канаде. Среди российских – возможно, поехать в Петербург, чтобы посмотреть на тренировки у Алексея Николаевича Мишина и Евгения Владимировича Рукавицына, – сказала 17-летняя Рябова в интервью «Спорт-Экспрессу».