Фигуристка из Азербайджана Екатерина Рябова, которая тренируется у Евгения Плющенко, рассказала, за методикой каких коучей ей было бы интересно понаблюдать.
– Если бы была возможность поработать с любым тренером мира, с кем бы вы хотели?
– Сама лично ни с кем. Но после окончания карьеры я бы хотела сходить на тренировки к некоторым тренерам и посмотреть сам процесс, чтобы набраться опыта для дальнейшей работы. Было бы очень посмотреть на тренировки у Этери Георгиевны Тутберидзе, у некоторых специалистов в Эстонии, во Франции, Италии и Канаде. Среди российских – возможно, поехать в Петербург, чтобы посмотреть на тренировки у Алексея Николаевича Мишина и Евгения Владимировича Рукавицына, – сказала 17-летняя Рябова в интервью «Спорт-Экспрессу».
- Рябова заняла девятое место на этапе Гран-при в Москве.
- Фигуристка родилась и живет в Москве, но выступает за Азербайджан.