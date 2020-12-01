Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в интервью ютьюб-проекту «KonOff» рассказал, как Алина Загитова переживает критику в свой адрес из-за работы в Ледниковом периоде, а также как спортсменка готовится к эфирам.

«Очень много было негатива, и я понимал, что он будет после первого эфира. На пробах в «Останкино» я ей говорил: «Алина, а там новость какая-то про тебя». Она говорит: «Да, я знаю, я и пошла специально на журналистику учиться, чтобы потом писать человеческие статьи».

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Для меня Алина – не ребенок, у нее переходный какой-то момент. Просто это очень взрослые слова. Я понимал, что будет тяжело вести, первые два выпуска я помогал Алине в Kiss and cry. Мало того, что это первый опыт, она некоторых спортсменов...

Скажем так, Алина максимум знала Бузову. И то она попадает в среду… Например, я попадаю в среду, где премьер-министр, ну то есть эти люди, к которым я с уважением отношусь. И, конечно, она – вау, и Бузова здесь, и Тодоренко, и Костомаров, то есть вообще она вот так ко всем. А потом разошлась. Вот сравнивать первый выпуск и тот, который мы вчера снимали, – поверьте, это просто день и ночь.

Она готовится. Учит, прочитывает тысячи раз этот текст. То есть этот человек с уважением относится к работе других», – сказал Ягудин.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру.

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