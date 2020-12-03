Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что не нужно отменять соревнования во время пандемии коронавируса.
«Мы свое расписание чемпионатов и других соревнований под здоровье спортсменов не должны подстраивать. Какой бы у нас грипп ни был, коронавирус или еще что-то подобное, у нас есть свой график, по которому мы работаем. Мы бережем себя для того, чтобы по максимуму застраховать себя от болезни, но подстраивать соревнования под состояние здоровья спортсменов – это непрофессионально.
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С какой стати надо что-то отменять? Пускай спортсмены и тренеры не ходят на банкеты, пусть сидят в номерах или отдыхают дома, готовятся к следующим турнирам», – цитирует 73-летнюю Тарасову «Р-Спорт».
- После Гран-при России в Москве организаторы провели банкет, хотя это было запрещено правилами ISU по противодействию коронавирусу.
- Недавно пневмонию диагностировали у чемпиона Европы Дмитрия Алиева, из-за аналогичной болезни пропустила московский этап Анна Щербакова, а Евгения Медведева, по некоторым данным, переболела коронавирусом.
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