«Мы свое расписание чемпионатов и других соревнований под здоровье спортсменов не должны подстраивать. Какой бы у нас грипп ни был, коронавирус или еще что-то подобное, у нас есть свой график, по которому мы работаем. Мы бережем себя для того, чтобы по максимуму застраховать себя от болезни, но подстраивать соревнования под состояние здоровья спортсменов – это непрофессионально.