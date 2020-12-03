Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев пропустят пятый этап Кубка России в Москве из-за заражения коронавирусом.
Федерация фигурного катания России сообщает, что тест 23-летней Туктамышевой на COVID-19 дал положительный результат.
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21-летний Алиев также получил положительный тест. «У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», – сказал его тренер Евгений Рукавицын.
Туктамышева 22 ноября посещала банкет после этапа Гран-при в Москве, который выиграла. На банкете не соблюдались социальная дистанция и масочный режим.
- Елизавета – чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. Она выиграла последний турнир – этап Гран-при России.
- Алиев – действующий чемпион Европы.
- Пятый этап Кубка России пройдет в Москве 5-8 декабря.
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