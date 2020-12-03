21-летний Алиев также получил положительный тест. «У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», – сказал его тренер Евгений Рукавицын.