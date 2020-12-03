Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев пропустят пятый этап Кубка России в Москве из-за заражения коронавирусом.

Федерация фигурного катания России сообщает, что тест 23-летней Туктамышевой на COVID-19 дал положительный результат.

Фигурное катание
Туктамышева рассказала, когда прыгнет на соревнованиях четверной тулуп
27/11/2020 В 10:55

21-летний Алиев также получил положительный тест. «У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», – сказал его тренер Евгений Рукавицын.

Туктамышева 22 ноября посещала банкет после этапа Гран-при в Москве, который выиграла. На банкете не соблюдались социальная дистанция и масочный режим.

  • Елизавета – чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. Она выиграла последний турнир – этап Гран-при России.
  • Алиев – действующий чемпион Европы.
  • Пятый этап Кубка России пройдет в Москве 5-8 декабря.

Тарасова осудила фигуристов, которые ходят на банкеты в пандемию

В Москве нарушили правила ISU. У Туктамышевой отберут победу?

Читай новости Eurosport в Viber

Гран-при России
В Москве нарушили правила ISU. У Туктамышевой отберут победу?
25/11/2020 В 10:04
Гран-при России
Туктамышева начинала с Сотниковой. Теперь она обыгрывает поколение ТЩК
21/11/2020 В 21:18