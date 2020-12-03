Коронавирус атаковал русскую фигурку – с заключительного пятого этапа Кубка России в полном составе снялась группа Алексея Мишина и чемпион Европы Дмитрий Алиев из команды Евгения Рукавицына.

У Алиева и Елизаветы Туктамышевой – положительные тесты на коронавирус, Михаил Коляда и Анастасия Гулякова тоже переболели, но, как утверждает телеграм-канал «Лапидарность», не ковидом. Во всяком случае, Коляда находится на катке, а не на карантине – так сказал Алексей Мишин.

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«На катке Лизы нет. Есть Миша Коляда, который успешно прыгает четверной тулуп», – в своем стиле кратко прокомментировал тренер.

Коронавирус – общая беда сборной России, которая регулярно участвует в соревнованиях единственной из национальных команд. Переболели все лидеры в парах, причем сперва ударило по партнерам – Владимиру Морозову, Александру Галлямову и Дмитрию Козловскому. Недавно диагностировали пневмонию и у Евгении Тарасовой.

В танцах группа Ирины Жук и Александра Свинина уходила на карантин в полном составе – Александра Степанова и Иван Букин пропустили этап Кубка России и этап Гран-при, на московском этапе национального Кубка тоже не выступят, так как недостаточно восстановились.

Настораживает и ситуация в группе Этери Тутберидзе – Анна Щербакова перед самым стартом Rostelecom Cup снялась из-за пневмонии, а через некоторое время источники объявили о коронавирусе у Евгении Медведевой.

Анна Щербакова на контрольных прокатах Фото: Getty Images

Особенно сильно ковид ударил по Анастасии Шпилевой, которая выступала в танцах на льду с Григорием Смирновым. Переболев, она вернулась к тренировкам и получила осложнения. Фигуристка могла передвигаться только с палочкой, а позже дуэт распался.

ФФККР считает, что все идет по плану

В Федерации фигурного катания не считают, что что-то идет не так, хотя половина сборников не выполнила критерии отбора на чемпионат России. Для попадания на главный всероссийский старт нужно было откатать два кубковых этапа, чего ни сделали ни Медведева, ни Туктамышева, ни Коляда, Самарин и Алиев, ни Тарасова/Морозов, ни топ-3 российских танцоров.

Михаил Коляда на контрольных прокатах Фото: Getty Images

«Кто-то из спортсменов переболел коронавирусом, кто-то уже восстановился, кто-то сейчас пропустит этап Кубка России в Москве из-за травм. Но все идет в запланированном режиме. Мы надеемся, что количество случаев заражения в стране не будет увеличиваться и ужесточения мер по проведению соревнований не будет», – заявил гендир ФФККР Александр Коган.

Банкет после Гран-при России полторы недели назад, видимо, тоже проходил по плану – фигуристы не соблюдали социальную дистанцию, не носили маски и обнимались. Присутствовала и заболевшая Туктамышева, у которой может слететь второй потенциально успешный сезон – два года назад перед чемпионатом России она заболела пневмонией, хотя шла на большом подъеме. ISU запретил проводить банкеты закрытия – но организаторы в России проигнорировали правило. Теперь непонятно, в каких кондициях фигуристы приедут на чемпионат России в конце декабря. Если их вообще допустят.

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