В сборной России по фигурному катанию – еще один положительный тест на коронавирус. Заразилась действующая чемпионка Европы Алена Косторная.

«У нее положительный тест на коронавирус», – цитирует «Р-Спорт» генерального директора ФФККР Александра Когана. Из-за болезни 17-летняя Косторная пропустит пятый этап Кубка России в Москве, с которого по той же причине уже снялась Елизавета Туктамышева.