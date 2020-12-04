В сборной России по фигурному катанию – еще один положительный тест на коронавирус. Заразилась действующая чемпионка Европы Алена Косторная.
«У нее положительный тест на коронавирус», – цитирует «Р-Спорт» генерального директора ФФККР Александра Когана. Из-за болезни 17-летняя Косторная пропустит пятый этап Кубка России в Москве, с которого по той же причине уже снялась Елизавета Туктамышева.
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- В заявочном списке участниц на Кубок России осталось восемь фигуристок, среди которых – Камила Валиева из группы Этери Тутберидзе.
- Соревнования пройдут в период с 5 по 8 декабря.
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