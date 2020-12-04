Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша, которого родители прозвали Гном Гномычем, получил психологическую травму.

Телеграм-канал Baza сообщает, что вывод сделан на основании комиссионной психологической экспертизы, которая была проведена после иска Рудковской. Женщина обратилась в суд в ответ на публикацию журнала StarHit, где было написано, что семилетний Саша болеет синдромом Аспергера.

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Рудковская и Плющенко-старший заявили, что впоследствии мальчик замкнулся в себе и очень переживал: отказывался от еды и тренировок, также над ним начали издеваться ровесники. У специалистов даже не сразу получилось провести экспертизу – Саша убегал из кабинета психолога и кричал, что ничем не болен.

«Потом, правда, родители убедили сына спокойно посидеть и пообщаться с психологом. Саша рассказал врачам, что его обидела публикация в журнале и вообще «он хотел бы забыть, что прочитал ее», – утверждается в источнике. По итогам экспертизы у ребенка обнаружили признаки психотравмирующих переживаний, связанных с публикацией.

На следующей неделе начнутся допросы журналистов StarHit и самой Рудковской.

Саша Плющенко занимается фигурным катанием, в 2020 году он выиграл турнир в «Самбо-70» – школе, где работает Этери Тутберидзе.

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