Фигуристка Софья Самоделкина выиграла короткую программу среди юниорок на пятом этапе Кубка России.
13-летняя спортсменка каталась под Танец рыцарей из «Ромео и Джульетты». За свое выступление она получила 81,23 балла и с отрывом в 8 баллов опередила ближайшую преследовательницу Аделию Петросян (73,39). Третье место заняла Елизавета Осокина с результатом 68,16 балла.
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Для Самоделкиной прокат осложнился неожиданными проблемами со здоровьем – в середине танца у девушки из пошла кровь из носа, о чем она рассказала тренеру Сергею Давыдову уже после выступления.
- Самоделкина – воспитанница СШОР ЦСКА им. С.А. Жука.
- 8 декабря юниорки выступят с произвольными программами, начало – в 16:00 (мск).
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