13-летняя спортсменка каталась под Танец рыцарей из «Ромео и Джульетты». За свое выступление она получила 81,23 балла и с отрывом в 8 баллов опередила ближайшую преследовательницу Аделию Петросян (73,39). Третье место заняла Елизавета Осокина с результатом 68,16 балла.

Для Самоделкиной прокат осложнился неожиданными проблемами со здоровьем – в середине танца у девушки из пошла кровь из носа, о чем она рассказала тренеру Сергею Давыдову уже после выступления.