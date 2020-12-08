Вице-президент ISU Александр Лакерник допустил, что ФФККР при формировании списка участников чемпионата России исключит отобравшихся по правилам фигуристов в пользу сборников, не выполнивших критерии отбора.

– До чемпионата России, полагаю, сборников допустят вне критериев отбора? И в каком формате – 18 одиночников или возможно расширение?

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– Решает федерация, а не ISU, который представляю я. Но полагаю, их будет 18.

– То есть условная Медведева может отцепить кого-то, кто попал по правилам?

– А вы уверены, что есть кого отцеплять? Во многих дисциплинах вроде бы и не такая большая очередь. Надо понять, что мы хотим. Сильный или слабый чемпионат России? Если мы очень хотим соблюсти все правила, то вместо Медведевой поедет девочка, которая никаких шансов на попадание в сборную не имеет и катание которой мало кому интересно.

– Давайте сделаем 19 или 20 участниц. Раз уж изначально был такой жесткий регламент.

– Они не влезут в расписание. Это не десять минут, нет, это и лишняя разминка, и тренировка, а все расписание в упор. Придется продлевать программу на день. Чемпионат России, особенно в условиях показа Первым каналом, должен быть интересен зрителям. И на нем должны быть те, кто катается хорошо.

В условиях пандемии заниматься чистотой эксперимента только ради соблюдения принципа? Всегда бывали исключения, и люди без чемпионата России Европу выигрывали. А тут год такой, что странно к нему подходить с обычными мерками, – заявил Лакерник в интервью «Спорт-Экспрессу».

Чемпионат России пройдет в Челябинске 22-27 декабря.

Критерии отбора не выполнили Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и лидеры сборной в мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

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