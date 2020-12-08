Бывший фигурист, а ныне тренер Илья Авербух рассказал о романе с актрисой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой. Ранее в медиа появилась информация, что пара поженилась.
«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим. Спасибо», – цитирует Авербуха StarHit.
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- Авербуху 46 лет, Арзамасовой – 25.
- Илья – чемпион мира и Европы, он завершил карьеру 17 лет назад в 2003 году.
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