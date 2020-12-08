«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим. Спасибо», – цитирует Авербуха StarHit.