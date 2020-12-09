Прокуратура Флориды возбудила уголовное дело против французского фигуриста Моргана Сипре, который выступал в паре с Ванессой Джеймс.
USA Today сообщает, что прокуратура уже выдала ордер на арест 29-летнего фигуриста, который подозревается в сексуальных домогательствах по отношению к 13-летней на тот момент девочке. Ему грозит пять лет лишения свободы.
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Инцидент произошел в 2017 году, когда пара готовилась во Флориде. Утверждалось, что Сипре отправил два дикпика юной фигуристке, которая тренировалась с парой Сипре на одном льду.
- Джеймс и Сипре – чемпионы Европы, бронзовые призеры чемпионата мира, победители финала Гран-при.
- В сентябре 2020 года пара объявила о завершении карьеры.
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