Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список участников чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в конце декабря в Челябинске.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая в текущем сезоне не выступила ни на одном соревновании, не выйдет на лед, так как не успевает восстановиться. 20-летняя фигуристка призналась, что переболела коронавирусом.

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«К сожалению, вынуждена подтвердить свой пропуск чемпионата России, это наше решение. Этот сезон, наверное, самый тяжелый, если говорить о здоровье. Осенью были проблемы со спиной, сильные боли, из-за которых я пропустила больше месяца тренировок. Пришлось много времени провести в клиниках. После того, как спина почувствовала себя лучше, и я только стала входить в тренировочный режим, я сильно заболела.

Большую часть ноября и начало декабря я пропустила из-за болезни, попала в больницу с серьезным поражением легких. Сейчас я более-менее здорова, но вышла на лед только 8 декабря. Врачи рекомендовали мне тренировки в щадящем режиме. У меня по сути две недели подготовиться к чемпионату России, в таких обстоятельствах и с рекомендациями врачей это невозможно. Понимаю, что подвела своих болельщиков, но такова жизнь спортсмена.

Это шестой сезон во взрослом фигурном катании для меня и, наверное, самый тяжелый. Будем работать, чтобы дальше все было хорошо. Очень хочется поскорее выйти на лед!» – заявила Медведева в интервью ТАСС.

Другие фигуристы, которые пропустили один или два этапа Кубка России, но успевают набрать кондиции к чемпионату, допущены до старта. В Челябинске выступят Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, также переболевшие коронавирусом, лидеры мужской сборной Михаил Коляда, Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

Со списками участников во всех видах можно ознакомиться здесь.

Чемпионат России пройдет 22-27 декабря.

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