У великого тренера Этери Тутберидзе есть минус – она не отпускает учеников по-хорошему. Когда очередной фигурист (чаще – фигуристка) покидает «Хрустальный», вслед несется череда если не оскорблений, то выражений, которые нельзя назвать приятными. Тутберидзе показывает скрины переписок и постит глубокие стихи, намекая на тяжелую тренерскую долю, иногда говорит прямо, как это было с уходом Алены Косторной. Узнав, что та выбрала Плющенко, Этери прокомментировала это в инстаграме и попутно проехалась по другим бывшим ученицам, Юлии Липницкой и Евгении Медведевой, которая еще не вернулась от Орсера.

Если Этери Георгиевна сохраняет философское и загадочное молчание, подключается команда, и иногда это напоминает сценарий. Начинает хореограф Даниил Глейхенгауз и выдает подробности ухода неугодной ученицы: не то чтобы обвиняя напрямую (когда уходила Косторная, Даниил Маркович на видео и правда выглядел удрученным), но ясно намекая, что виноват вовсе не тренерский штаб. Когда болельщики перестают смаковать объяснения Глейхенгауза, подключается Алексей Железняков – тоже хореограф, но не постановщик программ топам, а тот, кто занимается с ребятами в зале.

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Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз Фото: Getty Images

Железняков пока не так популярен, как трио ТГД (Тутберидзе-Глейхенгауз-Дудаков), поэтому выступает на странице в фейсбуке. Риторика Железнякова более резкая и регулярно разбирается на мемы – это он пишет про троллей, которые специально очерняют группу Тутберидзе, про плевки в лицо от команды Плющенко, предательство и нож в спину. Нож в спину воткнула Трусова, оформившая переход в межсезонье по всем правилам.

Наконец, на арену выходит король «Шантеклера» – гендиректор «Самбо-70» Ренат Лайшев, которому после нескольких особо неудачных высказываний журналисты чаще звонят не для того, чтобы что-то прояснить и получить прямой ответ на вопрос, а чтобы услышать перл и запулить цитируемую новость. Чаще всего Лайшеву припоминают, конечно, королеву «Шантеклера» – так он назвал Алину Загитову, когда запутался в собственных показаниях. Еще одна любимая кулстори Рената Алексеевича – о бедных одноклассницах Трусовой, которые подходят к нему и спрашивают: «А почему ушла Саша?»

Владимир Путин и Ренат Лайшев Фото: Getty Images

Напрашивается вопрос: в группе Тутберидзе вообще не умеют отпускать фигуристов по-хорошему? Без едких комментариев, понимая, что смена тренера, как и смена работодателя – это нормальный и естественный процесс?

Да, так бывает. Но в редких случаях.

Алексей Ерохов – увяз в травмах

Первый вариант – когда Этери понимает, что спортсмен вряд ли вернется на высокий уровень. Единичный кейс – чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов. Турнир в Софии был пиком карьеры фигуриста, которому сейчас 21 год. Алексей успешно приземлял на соревнованиях четверные тулуп и сальхов, а в интервью рассказывал, что усердно изучает флип и риттбергер, которые уже исполнял на тренировках.

Алексей Ерохов Фото: Getty Images

Медиа писали об очередном триумфе Тутберидзе, вернувшейся из олимпийского Пхёнчхана с золотой Загитовой и серебряной Медведевой. Теперь Этери наконец воспитала парня – причем высокого и фактурного, а не худенького кроху, который едва выглядывает из-за борта.

Ожидания оказались слишком высокими, и на взрослом уровне в следующем сезоне Ерохов провел только один старт – «Челленджер» в Финляндии. Потом начались травмы: спина, ноги. Алексей пропустил серию Гран-при и чемпионат России, с трудом прокатал на Первенстве России и снова отобрался на ЮЧМ, но на турнир не поехал – снова повреждение.

Наконец, в июне 2020 года фигурист перешел к Виктории Буцаевой и попытался реанимировать карьеру. Он восстановил тулуп и сальхов и отобрался на чемпионат России, а в официальном паблике Тутберидзе ВКонтакте после решения о трансфере появилась перепечатанная заметка «Р-Спорта» и инстаграмный пост Ерохова с благодарностью бывшим тренерам. В комментариях восхищались, что уйти, оказывается, можно и без скандала, но это относилось к фигуристу, а не к штабу.

Алена Канышева – перешла в танцы на льду

Еще Этери не обижается, когда от нее уходят в другие виды – тут уж ничего не поделаешь. В январе на стене паблика появилось обращение Алены Канышевой, которой травма не позволила продолжить выступления в одиночке. Фигуристка объявила об уходе в танцы на льду.

История Канышевой до сих пор остается под завесой тайны. В сезоне-2018/19 она выстрелила у Светланы Поповой, отобралась в финал юниорского Гран-при и заняла третье место. «Снегурочка» Канышевой была одной из самых запоминающихся программ года, но Первенство России она провалила и завершила сезон, а в марте стали распространяться слухи о переходе к Тутберидзе. Они подтвердились, и уже в мае Алена выучила четверной тулуп, но так и не вышла на старт в новой команде из-за травмы.

Алена Канышева Фото: Getty Images

Канышева рассказала, что повредила спину в ноябре 2018 года (до перехода), и повреждение не позволило ей выполнять прыжковую нагрузку. Получается, девушку с травмой отправили учить квад – и организм не выдержал. Конечно, в таком случае можно распрощаться без скандала и подключения Железнякова. А еще Алена упомянула в одном из интервью, что к Этери Георгиевне ее звали давно – но она отказывалась. То самое переманивание, в котором Тутберидзе обвиняет Плющенко?

Георгий Куница – перешел в парное катание

В пары ушел Георгий Куница – но не по травме. В интервью (которое тоже опубликовали на страницы группы ВК) фигурист рассказал, что решение было принято совместно с Тутберидзе. Парень сильно вытянулся, и возможности не позволяли ему выучить старшие четверные. Они с тренером поговорили и решили, что больше шансов пробиться в топ будет в парах. А на -надцатые места в лучшем штабе страны не тренируют: не видят смысла.

С Георгием «хрустальные» медиа простились тепло: инстаграм группы опубликовал не только прощальный пост в апреле, но также запостил ролик в августе, на котором Куница вместе с новой партнершей разучивает в зале поддержку. Переехал он, кстати, не абы куда, а в Петербург к Тамаре Москвиной.

Ясмина Кадырова – перешла в парное катание

Тутберидзе наверняка приняла фигуристку, ровесницу Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой, с большой радостью: ее год рождения – 2006-й – позволял отобраться на Олимпийские игры-2022. Но история Алены Канышевой повторилась: за недолгое время тренировок у Этери Ясмина выучила четверной сальхов и получила серьезную травму – некроз тазобедренной кости. Полгода она не тренировалась вообще, а потом стала уговаривать Тутберидзе отпустить ее в пары. Этери согласилась не сразу, видимо, считая фигуристку перспективной – да и год рождения был важным аргументом.

Кадырова все же настояла на своем и ушла из «Хрустального» – без инсинуаций и недомолвок, но все же без прощального поста в соцсетях. Ясмина встала в пару с Иваном Бальченко, и ребята заняли второе место в финале Кубка России 2020 года. В текущем сезоне Кадырова и Бальченко – она из узнаваемых молодых и перспективных пар. Они были вторыми на одном из этапов Кубка России и выступили на Гран-при в Москве, где стали четвертыми вслед за более опытными парами.

Ясмина Кадырова – Иван Бальченко Фото: Getty Images

Так что да – от Тутберидзе можно уйти мирно, не услышав цитат-мемов от Железнякова и Лайшева. Но для этого нужно быть хотя бы середняком, а не топом.

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