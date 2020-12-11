В российском фигурном катании продолжается гонка вооружений – вслед за Александрой Трусовой четверной риттбергер выучила еще одна фигуристка. Она не тренируется ни у Этери Тутберидзе, ни у Евгения Плющенко.
13-летняя Софья Самоделкина занимается в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. Тренер выложил видео, на котором спортсменка поочередно исполняет четверные риттбергер и сальхов.
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❌ Чемпионат Европы и финал Гран-при по фигурному катанию отменены
- На тренировках риттбергер исполняла Трусова, но ни одна фигуристка еще не прыгнула его на соревнованиях.
- Самоделкина выиграла пятый этап Кубка России на юниорском уровне, исполнив в произвольной программе тройной аксель и четверной сальхов.
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