ISU объявил о полной и окончательной отмене финала Гран-при и чемпионата Европы-2021. Решение ожидаемое и последовательное (чемпионат четырех континентов и юниорский чемпионат мира, стоящие в календаре позже, отменили еще раньше), но в России оказались опечалены новостью.

Несмотря на отмену европейского турнира, чемпионат России будет проведен в срок – в конце декабря.

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«Чемпионат Европы отменен, и это понятно – сейчас в мире тяжелая обстановка, люди болеют, положение сложное. Но мы должны делать свое дело, и если мы можем провести чемпионат России, его надо проводить, и еще что-то устроить для взрослых фигуристов перед чемпионатом мира.

А что касается финала Гран-при, то лучше бы они посовещались и провели его у нас, мы всегда готовы. Наша задача – провести турниры с пользой для дела. Про максимальную безопасность смысла говорить нет – ее нет, даже когда ты сидишь дома. Мне кажется, важно сохранять соревнования, пока это возможно, пока у нас есть силы», – заявила в комментарии ТАССТатьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова Фото: Getty Images

«Мне очень жаль, что чемпионат Европы отменен, – согласен с Тарасовой гендиректор ФФККР Александр Коган. – Это, конечно, трагедия для многих европейских спортсменов. В этом отношении российские спортсмены в некотором преимуществе, потому что мы пытаемся сохранить соревновательный календарь, чтобы спортсмены могли готовиться и соревноваться. С другой стороны, здоровье и безопасность – это главное, но жалко, что ISU принял такое решение».

«Очень жаль, что отменили чемпионат Европы, – сказал «Спорт-Экспрессу» вице-чемпион Олимпиады-2002 Илья Авербух. – Это традиционно российский турнир, мы выигрываем на нем много медалей, для многих это возможность себя заявить. Верим и надеемся, чтобы прошел чемпионат мира. Я думаю, будет принято решение об еще одном соревновании, может, это немного преуменьшает сейчас значение чемпионата России, но накануне мирового первенства снова будет определяться сборная команда.

Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова Фото: Getty Images

Чемпионат России – это главный турнир сезона, он в любом случае важен, и титул чемпиона России тоже очень важен. Но, конечно, надо дождаться решения федерации. Какие будут критерии, будет ли определяться сборная, куда она будет определяться? Но очень жаль, что уже второй сезон получается очень сложным для фигуристов. Хочется всем ребятам пожелать терпения. Я не представляю, если бы такая беда была, когда я сам катался. Поэтому, в общем, это все очень плохо».

Высказался и Алексей Мишин. «Это решение висело в воздухе, я глубоко сожалею, что жизнь поставила ISU в такое положение, при котором федерация вынуждена отменить чемпионат Европы. Это беда для всего фигурного катания как одного из брендов олимпийского движения, беда для любителей этого вида спорта.

Но главная беда для тех людей, которые могли бы с блеском выступить на этом чемпионате, еще более серьезная беда для тех, кто этот чемпионат мог бы выиграть и завоевать серьезный титул чемпиона Европы. Эту печаль и расстройство разделяют и их тренеры», – заявил тренер Елизаветы Туктамышевой и Михаила Коляды – победителей этапа Гран-при в Москве.

Чемпионат России пройдет в Челябинске 22-27 декабря.

Неотмененным остался чемпионат мира, который должен принять Стокгольм 22-28 марта.

Чемпионат Европы ❌ Чемпионат Европы и финал Гран-при по фигурному катанию отменены 14 ЧАСОВ НАЗАД