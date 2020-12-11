Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объявила о сотрудничестве с производителем видеоигр.

«У меня для вас очень крутые новости! Рада анонсировать сотрудничество с крупнейшей компанией по производству видеоигр miHoYo, в рамках которого я сыграла главную героиню, бесстрашную валькирию S-ранга Дюрандаль [Dea Anchora] для рождественской кампании игры Honkai Impact 3rd.

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Honkai Impact 3rd – трехмерная ролевая мобильная игра, в которой игрок управляет командой из трех персонажей, валькирий в битвах против бесчисленных врагов. Выступать в роли Дюрандаль, сильной, смелой и вдохновляющей воительницы, было большим удовольствием для меня. Мы подготовили много интересного, следите за новостями!» – написала 21-летняя Медведева.

miHoYo – китайская студия разработки видеоигр и анимации.

Медведева в сентябре 2020 года вернулась от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе и в сезоне-2020/21 еще не выступала из-за травмы спины и заражения коронавирусом.

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