Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объявила о сотрудничестве с производителем видеоигр.
«У меня для вас очень крутые новости! Рада анонсировать сотрудничество с крупнейшей компанией по производству видеоигр miHoYo, в рамках которого я сыграла главную героиню, бесстрашную валькирию S-ранга Дюрандаль [Dea Anchora] для рождественской кампании игры Honkai Impact 3rd.
Honkai Impact 3rd – трехмерная ролевая мобильная игра, в которой игрок управляет командой из трех персонажей, валькирий в битвах против бесчисленных врагов. Выступать в роли Дюрандаль, сильной, смелой и вдохновляющей воительницы, было большим удовольствием для меня. Мы подготовили много интересного, следите за новостями!» – написала 21-летняя Медведева.
- miHoYo – китайская студия разработки видеоигр и анимации.
- Медведева в сентябре 2020 года вернулась от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе и в сезоне-2020/21 еще не выступала из-за травмы спины и заражения коронавирусом.