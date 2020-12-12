«Очень рад, что к моей команде «Ангелы Плющенко» присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона – мощь 💪🏻», – написал Плющенко в инстаграме.