Евгений Плющенко объявил, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая стала тренером в его школе.
«Очень рад, что к моей команде «Ангелы Плющенко» присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде три олимпийских чемпиона – мощь 💪🏻», – написал Плющенко в инстаграме.
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- Липницкая – олимпийская чемпионка 2014 года в Сочи в командных соревнованиях.
- Юлия завершила карьеру в 2017-м, после чего работала комментатором, тренером и ездила по России с мастер-классами.
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