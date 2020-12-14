Олимпийская чемпионка Алина Загитова готовится к первой сессии в университете. 18-летняя фигуристка учится в РАНХиГС.
Забавное фото появилось в официальном инстаграме группы Этери Тутберидзе. Загитова уснула за столом в окружении ноутбука и тетради с записями. «Усердно готовлюсь к первой сессии», – подписана публикация.
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- Загитова учится на факультете журналистики, ее специальность – «Продюсирование и культурная политика».
- В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке спортивной карьеры.
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