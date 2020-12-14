Олимпийская чемпионка Алина Загитова готовится к первой сессии в университете. 18-летняя фигуристка учится в РАНХиГС.

Забавное фото появилось в официальном инстаграме группы Этери Тутберидзе. Загитова уснула за столом в окружении ноутбука и тетради с записями. «Усердно готовлюсь к первой сессии», – подписана публикация.

Фигурное катание
«Выглядит ужасно». Загитову в «Ледниковом периоде» жестко раскритиковали
05/12/2020 В 08:25
  • Загитова учится на факультете журналистики, ее специальность – «Продюсирование и культурная политика».
  • В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке спортивной карьеры.

Поступившая на журфак Загитова: «Не хочу быть журналистом»

Читай новости Eurosport в Viber

Фигурное катание
Ягудин рассказал, как Загитова относится к критике на «Ледниковом периоде»
01/12/2020 В 11:40
Фигурное катание
Тутберидзе обвинили в удалении фото с Загитовой. Этери ответила
29/11/2020 В 07:23