Олимпийская чемпионка Алина Загитова готовится к первой сессии в университете. 18-летняя фигуристка учится в РАНХиГС.

Забавное фото появилось в официальном инстаграме группы Этери Тутберидзе. Загитова уснула за столом в окружении ноутбука и тетради с записями. «Усердно готовлюсь к первой сессии», – подписана публикация.