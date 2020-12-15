Фигуристка Мария Сотскова была третьим номером сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане вслед за Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. На чемпионате Европы за месяц до Игр она стала четвертой, и болельщики возмущались, считая, что бронзу заслужила Мария, а не прославленная итальянка Каролина Костнер.

С Игр прошло чуть более двух лет, и медиа написали о 10-летней дисквалификации Сотсковой за поддельную медицинскую справку. История действительно мутная: допинг-офицеры пришли к фигуристке, которая якобы уже закончила карьеру, но забыла предупредить РУСАДА, так как не знала необходимого для таких случаев протокола. В пробе Марии нашли запрещенный фуросемид. Чтобы оправдаться, девушка принесла справку – но та оказалась поддельной.

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«Когда к вам домой нагрянули допинг-офицеры, вы были удивлены?» – спросили журналисты у Сотсковой, когда история вскрылась.

Мария Сотскова Фото: Getty Images

«Еще как! – ответила фигуристка. – Это было в марте 2020-го. Я сказала им, что уже не являюсь действующей спортсменкой. Более того, не стала скрывать, что по предписанию врачей принимаю лекарства, включая фуросемид. Я не хотела сдавать анализы, но они настаивали. Сказали, что не уйдут, пока я не сдам. Я растерялась. Не ожидала, что они появятся в моей квартире. В фигурном катании о завершении карьеры спортсмены обычно объявляют в конце сезона. Вот и я так хотела. Поэтому и не спешила. Наверное, сама виновата.

Я принесла справку из медицинского учреждения, в котором лечилась. Мне выписали там лекарства. Откуда я могла знать, что у этой клиники нет лицензии?! Мое дело в РУСАДА еще не закрыто, а в Интернете уже все меня обсуждают. Пишут про 10 лет дисквалификации. Про то, что я подставила всю страну».

Позже интервью было удалено из первоисточника, но новостные сайты успели его перепечатать. Мария дала интервью в октябре 2020-го. Но в апреле (через месяц после рокового визита РУСАДА) она рассказывала: «О завершении карьеры говорить рано. Тело еще все помнит, и я хочу бороться».

Сотскова набирает учеников. Разве это не запрещено?

11 декабря в инстаграм-аккаунте экс-спорсменки появилось объявление о наборе в тренировочную группу. «Дорогие друзья! Объявлен набор в группу фигурного катания под моим руководством спортсменов от первого юношеского разряда в спортивной школе Клуб ЛИДЕР. Вместе мы сможем тренироваться, участвовать в соревнованиях, сдавать разрядные нормативы и тесты по скольжению», – написала Мария.

Если ее действительно дисквалифицировали на десять лет, разумеется, это запрещено – в таком случае спортсмен не имеет права на любую официальную спортивную деятельность. Сотсковой в таком случае нельзя даже ставить программы фигуристам, претендующим на попадание в сборную любой возрастной категории. Огромный удар, учитывая, что она учится на хореографа в ГИТИСе.

Мария Сотскова Фото: Getty Images

Но, кажется, пока все не так страшно – фамилии Марии нет в списке дисквалифицированных РУСАДА от 1 декабря. Президент ФФККР Александр Горшков заявил: «На данный момент решения по дисквалификации нет. Ничего нового нет, дело рассматривается».

Не так страшно, но все-таки не безупречно. В момент расследования спортсмен также отстраняется от спортивной (не только соревновательной) деятельности – если он, конечно, не Мартин Йонсруд Сундбю. Фигурка – довольно чистый вид спорта, но на общем фоне антидопинговых претензий к России Горшкову следовало бы дать комментарий иной направленности. Но разве стоит ожидать от ФФККР знания правил?

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