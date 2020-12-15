Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в трейлере китайской мобильной игры в образе валькирии.
На видео фигуристка исполнила танец на льду в боевом костюме героини игры Дюрандаль.
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Медведева подписала контракт с производителем видеоигр и сыграла валькирию
Спортсменка не раз признавалась, что с детства любит аниме и с удовольствием перевоплотилась в эту роль.
«Honkai Impact 3rd – трехмерная ролевая мобильная игра, в которой игрок управляет командой из трех персонажей-валькирий в битвах против бесчисленных врагов. Выступать в роли Дюрандаль – сильной, смелой и вдохновляющей воительницы, было большим удовольствием для меня. Мы подготовили много интересного, следите за новостями!» – написала 21-летняя Медведева.
- miHoYo – китайская студия разработки видеоигр и анимации.
- Ранее стало известно, что Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России по фигурному катанию.
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