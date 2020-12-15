Спортсменка не раз признавалась, что с детства любит аниме и с удовольствием перевоплотилась в эту роль.

«Honkai Impact 3rd – трехмерная ролевая мобильная игра, в которой игрок управляет командой из трех персонажей-валькирий в битвах против бесчисленных врагов. Выступать в роли Дюрандаль – сильной, смелой и вдохновляющей воительницы, было большим удовольствием для меня. Мы подготовили много интересного, следите за новостями!» – написала 21-летняя Медведева.