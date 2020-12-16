Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в шутку пообещал перевести своего сына Сашу из одиночного катания в танцы на льду.

Экс-фигурист выложил видео, на котором шестилетний Гном Гномыч выполняет парный элемент с девочкой-фигуристкой. «Будете плохо тренироваться – отдам вас в танцы на льду», – подписал публикацию Плющенко-старший.

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Негласно считается, что танцы на льду – самый простой вид фигурного катания, в который переходят, если шансов в одиночном или парном катании не остается.

  • В 2020 году Александр Плющенко выиграл соревнования в «Самбо-70» – школе, где работает Этери Тутберидзе.
  • Евгений Плющенко активно развивает свою академию, где тренируются фигуристки сборной России – Александра Трусова и Алена Косторная.

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