Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о четверных прыжках в женском фигурном катании.

«Это очень опасно! Когда эти девочки сейчас прыгают эти сумасшедшие четверные, это же колоссальная нагрузка на позвоночник, на косточки еще не растущие, на связки. Девочки еще не сформировались окончательно, не рожали, они даже не перешли возраст 20 лет. Я с ужасом думаю, что их ждет, когда им будет 40. .

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Я надеюсь, что моя дочь не будет прыгать эти сумасшедшие четверные прыжки. Есть танцы на льду. Я очень хочу, чтобы она стала олимпийской чемпионкой. Конечно, как пойдет. Но я, честно говоря, не верю, что она будет прыгать. Надеюсь, она этого не услышит», – сказала Навка в подкасте на сайте «КП».

Недавно 6-летняя дочкь Навки выиграла соревнования в Москве по фигурному катанию.

Навка – жена пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

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