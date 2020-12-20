Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила матч сборных России и Чехии на Кубке Первого канала – втором этапе Евротура.

18-летняя фигуристка поделилась фотографией в ленте инстаграма, а в сториз показала селфи с комментатором Павлом Занозиным. Алина пришла на хоккей в фирменном мерче сборной с принтом «Красная машина».

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«Сегодня получила невероятное удовольствие от посещения матча сборной России по хоккею на Кубке Первого канала! Такие эмоции! Просто класс. Поздравляю российскую команду с сегодняшней победой! Вперед! Так держать! Спасибо организаторам за приглашение – Федерации хоккея России и Первому каналу. Было суперинтересно», – написала Загитова.

Хоккеисты порадовали коллегу по ледовому виду победным результатом – 4:1 и пока ни одного поражения на евротуре. Шайбы забросили Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко, дубль оформил Максим Мамин. Стоп-стоп-стоп, а где же Кирилл Капризов? Кажется, Загитова раньше ходила только на матчи с его участием? Например, проводила символическое вбрасывание на матче ЦСКА и СКА в декабре 2019-го, а чуть раньше была на игре московский армейцев против «Ак Барса».

Все просто – 23-летний Капризов готовится к дебюту в НХЛ. 2 декабря он прибыл в США, чтобы начать новый сезон НХЛ в составе «Миннесоты». Кирилл заключил с клубом двухлетний контракт новичка.

Журналист Майкл Руссо сообщил, что Капризов сдал четвертый тест на коронавирус и уже провел первую тренировку в составе нового клуба. Новый сезон НХЛ непривычно стартует в январе из-за локдауна.

А почему имена Капризова и Загитовой связаны?

Медиа и болельщики активно муссировали слухи о том, что хоккеист и фигуристка встречаются – подозрения появились после Олимпиады-2018, где оба завоевали золотые медали. Молодые люди лайкали друг другу фото в инстаграме и оставляли комментарии, а потом родилась история, что на обратном рейсе олимпийцев из Пхёнчхана Кирилл и Алина сидели вместе. Из-за этого Капризов не раз опровергал домыслы.

«Мы с Алиной комментируем фото друг друга в инстаграме? Ну а что такого? Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду. Общаемся ли мы? Да, бывает. Звал ли ее на хоккей? Все вам расскажи. Ха-ха. Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу», – говорил Кирилл.

Загитова и Капризов Фото: Getty Images

Загитова ничего не говорила: ее 2020-й, как она сама выразилась – полный на бомбезные события. Она стала ведущей «Ледникового периода» и за неделю до финала активно мелькает на Первом канале вместе с участниками и жюри популярного шоу.

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