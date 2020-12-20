Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а сейчас хореограф и продюсер Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. Видео с церемонии появилось в инстаграме бывшего фигуриста.

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«Маршрут построен!» – подписал публикацию Авербух. О романе звездной пары стало известно в июле 2020 года, когда Илья прокомментировал их совместные фотографии. «Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они были лживые, но здесь, правда», – заявил тогда фигурист.