Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а сейчас хореограф и продюсер Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. Видео с церемонии появилось в инстаграме бывшего фигуриста.
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«Маршрут построен!» – подписал публикацию Авербух. О романе звездной пары стало известно в июле 2020 года, когда Илья прокомментировал их совместные фотографии. «Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они были лживые, но здесь, правда», – заявил тогда фигурист.
- Авербух старше Арзамасовой на 22 года.
- Это вторая свадьба Ильи. С первой женой Ириной Лобачевой он развелся в 2007-м году.
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