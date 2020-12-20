Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выложил в инстаграм новое фото.

«Без фильтров», – подписала снимок 24-летняя фигуристка. В комментариях случился бум – фанаты в восторге от натуральной красоты спортсменки. Большинство комментировали снимок эмодзи огня и сердечек.