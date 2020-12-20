Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выложил в инстаграм новое фото.

«Без фильтров», – подписала снимок 24-летняя фигуристка. В комментариях случился бум – фанаты в восторге от натуральной красоты спортсменки. Большинство комментировали снимок эмодзи огня и сердечек.

Фигурное катание
Медведева не выступит на чемпионате России, Туктамышева и Косторная допущены
09/12/2020 В 12:18

«Такая естественная», – написала другая спортсменка Бетина Попова.

«Скажи! Это все правильное питание и режим сна», – сообщила ей Туктамышева.

  • В ноябре 2020-го Туктамышева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в России.
  • Ранее Международный союз конькобежцев отменил чемпионат Европы и финал Гран-при из-за пандемии коронавируса.

Туктамышеву засудили в пользу учениц Тутберидзе

Читай новости Eurosport в Viber

Фигурное катание
Туктамышева заболела коронавирусом и пропустит этап Кубка России
03/12/2020 В 10:26
Фигурное катание
Туктамышева рассказала, когда прыгнет на соревнованиях четверной тулуп
27/11/2020 В 10:55