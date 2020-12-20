Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выложил в инстаграм новое фото.
«Без фильтров», – подписала снимок 24-летняя фигуристка. В комментариях случился бум – фанаты в восторге от натуральной красоты спортсменки. Большинство комментировали снимок эмодзи огня и сердечек.
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«Такая естественная», – написала другая спортсменка Бетина Попова.
«Скажи! Это все правильное питание и режим сна», – сообщила ей Туктамышева.
- В ноябре 2020-го Туктамышева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в России.
- Ранее Международный союз конькобежцев отменил чемпионат Европы и финал Гран-при из-за пандемии коронавируса.
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