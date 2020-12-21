Мне никогда не нравилось катание Евгении Медведевой. Как говорится в иностранном сегменте фигурки – It’s not my cup of tea: не моя чашка чая. Так получилось, что на момент восхождения Жени в топ в 2016-2017 годах я немного отошла от дел в фигурном катании: смотрела только главные старты и не вставала ночью, чтобы оценить выступление ледовых танцоров на Skate America.

«Вау, там Женя Медведева побила мировой рекорд! – писали мне подруги. – Обязательно посмотри ее выступления!» Женя обновила еще парочку рекордов, когда я наконец набралась сил и включила ее программы. Я честно их посмотрела, но ничего не почувствовала: я видела чистый, качественный прокат – и больше ничего.

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Медведева не тронула меня, как Юлия Липницкая «Девочкой в красном пальто» или Татьяна Волосожар и Максим Траньков «Маскарадом». Высокое качество исполнения элементов, прыжки во второй половине программы, отточенность позы – и все. Я осознавала, что Медведева была объективно сильнейшей на данный момент, но не понимала, почему мне продают ее как гениальную фигуристку и лучшее, что было в этом спорте.

Евгения Медведева Фото: Imago

К олимпийскому сезону я плотно вернулась в фигурку – как-то неловко, когда все знакомые обсуждают новые программы, а я не знаю, под какую музыку катаются лидеры. Решила, что так дело не пойдет, серьезнее вошла в сезон, и меня внезапно зацепила Алина Загитова. Ее «Дон Кихот» в произволке был именно что штучным – сложнейший на тот момент лутц-риттбергер и фуэте во второй половине программы, где нет права на ошибку. Это была аллюзия на балет и запоминающаяся красная пачка, а каждый жест – в тему, в музыку.

Возможно, кто-то подумает, что я все перепутала. В мире, который рисовали медиа до и после Олимпиады, Медведева была образцом артистизма и осознанного катания, которое еще не прозвали зрелым женским. Загитова – юной попрыгушкой, думающей только о технической стороне выступления. Но я не перепутала – для меня все было наоборот. И я не хейтер Евгении, как и не фанатка Алины: просто катание одной находило отклик внутри, а выступления другой оставляли только равнодушие и ощущение выученности, а не свободы. Разное восприятие разными людьми – это нормально. В этом и заключается прелесть фигурного катания.

Алина Загитова Фото: Getty Images

Медведева восхищает с другой стороны – у нее железный характер. По традиционному сценарию она должна была стать олимпийской чемпионкой, а потом плавно завершить карьеру, выступать в шоу и получать сливки с многомиллионных спонсорских контрактов. Загитова спутала карты, и вышеперечисленное досталось ей – правда, после победы на ЧМ: новогоднее шоу Татьяны Навки, Art On Ice в Швейцарии, амбассадорство в Shiseido и Puma. В 2020-м Алина стала ведущей «Ледникового периода», и имя активно работает на нее. Она вошла в мир шоу-бизнеса и уже вряд ли вернется в спорт.

Евгения предпочла забвению риск и уехала в Канаду к Брайану Орсеру. Ей было всего 18, но из-за любви к фигурному катанию она отправилась за океан, где ждала иная жизнь и другой тренировочный подход. Женя выступала не блестяще, но не переставала цепляться за шансы, и этим нельзя было не восхищаться. Это не она ставила себе баллы в финале Кубка России, которые возмутили поклонников других фигуристок – она делала свою работу.

Евгения Медведева Фото: Getty Images

В 2020-м грянула пандемия коронавируса, и Медведева была вынуждена прилететь в Москву. Она не сложила руки и терпеливо дожидалась, пока откроют границы – сделала еще один впечатляющий шаг и вернулась к Этери Тутберидзе. С новым-старым штабом Женя пока не соревновалась: летом она убила спину на тренировках в ЦСКА, а потом подхватила ковид. Воссоединение с Тутберидзе – также смелый шаг волевого человека, потому что расставание было вовсе не радостным, а претензий хватало с обеих сторон.

«Физически чувствую, что легко мне не будет, но когда ты знаешь, что у тебя есть какая-то цель, какое-то определенное событие, к которому ты готовишься, ты сжимаешь себя в кулак и делаешь максимум того, что можешь. Я такой человек, который до конца ползет, пока силы не кончатся. Я буду грызть до конца. Буду ползти до тех пор, пока просто не упаду. Я еще ползу, даже не ползу, пока что еще иду. Чувствую, что у меня есть силы, что я встану на ноги. Буду делать до тех пор, пока вставаться не начнет», – так Медведева описала возвращение на лед после коронавируса.

Я не считаю Женю суперталантом, но невероятно работоспособной и исполнительной фигуристкой, которая впитывала рекомендации тренеров и выжимала из них максимум. Из-за этого у них с Орсером не получилось добиться первых мест: методы «Крикет Клаба» ориентированы скорее на самостоятельную работу, а в штабе Тутберидзе тренеры прорабатывают каждое движение в программе. Когда Евгении в первый канадский год поставили типичную североамериканскую программу под Orange Coloured Sky, она не смогла ее выкатать, потому что не знала, как – ей не показали, а сама не чувствовала. Постановку заменили на «Тоску», и Медведевой хватило опыта, полученного в «Хрустальном», где она воплощала драматичное амплуа.

С момента восхождения Евгении на вершину прошло несколько лет и несколько сезонов. Мне кажется, что на попадание в историю претендует ее нынешняя произвольная – «Цирк дю Солей» от Ше-Линн Бурн. Надеюсь, Женя еще выступит на соревновательном льду и покажет этот номер – именно с колесом, и не нужно смеяться над этой классной задумкой. Евгения Медведева – не гениальная фигуристка, но очень крутая спортсменка. Ее нельзя не уважать, даже если на Олимпиаде болелось за Загитову.

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