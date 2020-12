Мне никогда не нравилось катание Евгении Медведевой. Как говорится в иностранном сегменте фигурки – It’s not my cup of tea: не моя чашка чая. Так получилось, что на момент восхождения Жени в топ в 2016-2017 годах я немного отошла от дел в фигурном катании: смотрела только главные старты и не вставала ночью, чтобы оценить выступление ледовых танцоров на Skate America.