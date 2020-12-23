Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов заявил, что вслед за чемпионатом России город готов провести чемпионат Европы по фигурному катанию.

«Чемпионат страны по фигурному катанию проводится в Челябинске в четвертый раз. Последнее наше мероприятие – юниорский этап Гран-при в сентябре 2019 года. Тогда к нам приехала федерация фигурного катания России, и состоялся разговор с губернатором. Он в разговоре с Александром Коганом и Александром Горшковым высказал желание и предложил провести чемпионат России в декабре 2020 года в Челябинске. Вот так эта идея и родилась. Обычно такие интересные идеи рождаются в неформальном разговоре.

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Имея большой опыт, мы начали готовиться в непростых условиях пандемии к этому чемпионату. Конечно, мы понимаем, какие требования есть у федерации, и работаем с ними не первый год. К традиционной организации у нас добавились медицинские меры безопасности. Все будет учтено и согласовано с Роспотребнадзором, и все будет сделано по закону.

У нас есть большие амбиции и желание провести, например, чемпионат Европы. Другое дело, все видят, какая ситуация складывается в мировом спортивном сообществе по отношению к России. Но если нам дадут такое право, то я могу сказать, что мы будем очень благодарны и ISU, и ФФККР. Конечно, проведем этот турнир на высоком уровне. Думаю, мы способны принять крупный турнир. У нас есть большое желание. А будет ли возможность, будут ли реальные шансы, зависит от того, какая сегодня в целом ситуация в мировом спорте по отношению к России. Всегда нужно замахиваться на большие форматы», – цитирует Евдокимова Sport24.

Соревновательная часть чемпионата России пройдет 24-26 декабря.

Действующие чемпионы России – Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

В сезоне-2020/21 чемпионат Европы отменен из-за коронавируса.

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