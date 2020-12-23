Постер с изображением 18-летней Загитовой висит в одном из спортивных магазинов американского города. «Вот мы и добрались до Алины в Манхэттене. С наступающим вас», – говорится в подписи к видео. Загитова репостнула публикацию, добавив эмодзи удивленных глаз.