Фан-аккаунт олимпийской чемпионки Алины Загитовой показал видео рекламного плаката с фигуристкой в Нью-Йорке.

Постер с изображением 18-летней Загитовой висит в одном из спортивных магазинов американского города. «Вот мы и добрались до Алины в Манхэттене. С наступающим вас», – говорится в подписи к видео. Загитова репостнула публикацию, добавив эмодзи удивленных глаз.

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  • Загитова имеет спонсорский контракт с производителем спортивной одежды Puma.
  • Не соревновалась с декабря 2019 года – в 2020-м Алина поступила в университет и стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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