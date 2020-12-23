Фан-аккаунт олимпийской чемпионки Алины Загитовой показал видео рекламного плаката с фигуристкой в Нью-Йорке.
Постер с изображением 18-летней Загитовой висит в одном из спортивных магазинов американского города. «Вот мы и добрались до Алины в Манхэттене. С наступающим вас», – говорится в подписи к видео. Загитова репостнула публикацию, добавив эмодзи удивленных глаз.
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- Загитова имеет спонсорский контракт с производителем спортивной одежды Puma.
- Не соревновалась с декабря 2019 года – в 2020-м Алина поступила в университет и стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
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