24 декабря в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Обычно турнир служит отборочным на главные международные старты (по крайней мере, чемпионат Европы), но в коронавирусный год Евро отменили. Несмотря на это, чемпионат все равно имеет важный статус, так как положение дел в русской фигурке может меняться после каждого соревнования. К сожалению, всех сильнейших не будет по состоянию здоровья.