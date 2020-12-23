24 декабря в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Обычно турнир служит отборочным на главные международные старты (по крайней мере, чемпионат Европы), но в коронавирусный год Евро отменили. Несмотря на это, чемпионат все равно имеет важный статус, так как положение дел в русской фигурке может меняться после каждого соревнования. К сожалению, всех сильнейших не будет по состоянию здоровья.
Расписание и трансляции
Права на показ московского этапа принадлежат Первому каналу. Все выступления можно посмотреть на сайте телеканала, по телевизору покажут сильнейшие выступления одиночниц и одиночников.
24 декабря (четверг)
Мужчины, короткая программа – 12:00
Танцы на льду, ритм-танец – 14:50
Пары, короткая программа – 18:00
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Фото: Getty Images
25 декабря (пятница)
Танцы на льду, произвольный танец – 11:30
Мужчины, произвольная программа – 14:15
Женщины, короткая программа – 17:20
26 декабря (суббота)
Пары, произвольная программа – 14:30
Женщины, произвольная программа – 17:00
Елизавета Туктамышева
Фото: Getty Images
27 декабря (воскресенье)
Показательные выступления – 12:00
Список участников
Женщины: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Арина Онищенко, Анна Щербакова.
Мужчины: Максим Варакин, Петр Гуменник, Артем Зотов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Андрей Мозалев, Егор Мурашов, Максим Петров, Егор Рухин, Александр Самарин, Евгений Семененко, Антон Шулепов, Илья Яблоков.
Спортивные пары: Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Карина Акопова – Никита Рахманин, Анастасия Балабанова – Алексей Святченко, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Иван Бальченко, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Диана Мухаметзянова – Илья Миронов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Алина Пепелева – Роман Плешков, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Софья Карташова – Илья Карпов, Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев, Светлана Лизунова – Александр Вахнов, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Влада Павленина – Александр Алексанян, Елизавета Пасечник – Егор Колосовский, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин, Юлия Тульцева – Анатолий Беловодченко, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Влада Чашникова – Захар Черезов, Софья Шевченко – Игорь Еременко.