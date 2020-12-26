26 декабря на Первом канале состоится финал супершоу о фигурном катании – «Ледникового периода» с Алиной Загитовой в роли ведущей и множеством ярких номеров. Зрители наконец узнают победителей и призеров, хотя одна из участниц еще несколько недель назад проанонсировала итоговые места: показ шоу идет в записи. Но мы этого делать не будем.

Какие расклады?

Ледниковый период-7 В «Ледниковом периоде» объявили победителей. Какое место у Бузовой? ЧАС НАЗАД

До финала дошли Ольга Кузьмина и Александр Энберт, Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Оксана Домнина и Вольфганг Черни, Мария Петрова и Дмитрий Сычев, Мария Луговая и Повилас Ванагас, Ирина Пегова и Алексей Тихонов, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев.

Самая мастеровитая и технически оснащенная пара – актриса Кузьмина и вице-чемпион Олимпиады-2018 в команде Энберт. Юрий Семин, сидевший в жюри полуфинального выпуска, даже думал, что фигуристка в дуэте – именно Ольга. К концу проекта Кузьмина овладела двойным подкрутом – настоящим элементом из парного катания, который включен в систему оценивания ISU.

«Когда я спросила Сашу, возможно ли это исполнить, он ответил, что невозможно, так как это суперсложно и вообще нереально, – поделилась Ольга. – Но я очень попросила попробовать и мне удалось его уговорить. У меня, конечно же, ничего не получалось в первое время, но в какой-то момент, когда мы еще тренировались в зале (в кроссовках возле льда), мимо нас проходил Илья [Авербух]. И, видимо, от волнения и желания доказать себе и ему, что я могу это сделать, со страху я сделала этот двойной подкрут, чему удивилась сама и удивила всех вокруг. После этого мы поняли, что это реально. Потребовалось много времени, чтобы подготовить этот элемент. Я не разбираюсь в профессиональных оценках сложностей элементов, но Саша сказал, что подобный элемент делают фигуристы, когда сдают на кандидата в мастера спорта».

Слабейшая пара по оценке экспертов – Бузова и Соловьев: председатель жюри Татьяна Тарасова не раз критиковала Ольгу за то, что она не тянет носок при катании. Ольга и Дмитрий попадали в номинацию, но их спасали поклонники, что неудивительно: по подписчикам в русском сегменте инстаграма Бузова уступает только Хабибу Нурмагомедову. По этой же причине пара практически всегда становилась лидером зрительских симпатий по итогам отдельных выпусков.

Улучшилась ли Загитова?

К последним выпускам Алина сильно прибавила в скиллах ведущей – стала говорить от себя, а не ученическими чеканными фразами, и это пошло на пользу восприятия. В начале проекта критика была скорее мягкой, а к завершению исчезла совсем – разве что, комментатор Иоланда Чен прошлась по Загитовой настолько жестко, что стало неловко. Сразу вспомнилось, как Чен сама комментировала фигурное катание, не подготовившись к репортажу: Энберт превратился в Энберга, Сизерон – в Цицерона, Сипре – в Кипреса. И так далее.

В финале шоу Загитова будет не только ведущей – она выйдет на лед с показательным номером от Ильи Авербуха, и это большая интрига: раньше программы олимпийской чемпионке ставил только штатный хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз. Авербух персонально поблагодарил Этери Тутберидзе за возможность поработать с Алиной.

Было ли шоу успешным?

«Ледниковый период» не создал вау-эффекта, как в первые сезоны, но в целом все получилось довольно симпатично. Рейтингов добавили и Загитова, и Бузова, а катание экс-фигуристов и звезд шоу-бизнеса, согласно рейтингам, смотрели более охотно, чем выступления сильнейших фигуристок страны на Кубке России и Гран-при.

Первый проделал хорошую работу для раскрутки проекта: участники посещали студию «Вечернего Урганта», утренние и вечерние программы телеканала. Да и гораздо приятнее, когда в прайм-тайм выходного дня на экране идет фигурное катание, а не очередное политическое ток-шоу.

Когда и где смотреть

Финал «Ледникового периода» стартует 26 декабря в 19:45 по московскому времени – сразу после женской произвольной программы на чемпионате России. Покажет, разумеется, Первый канал, а Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию. Зажигать будет Данил Тармасинов.

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