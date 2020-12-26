Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин предложил футболистам сборной России принять участие в популярном телешоу «Ледниковый период».
«Смотрю на чемпионку Европы и мира Машу Петрову – хороший международный уровень. Смотрю на Диму Сычева – прекрасно катается, тоже международный уровень. И смотрю на сборную России по футболу. Международный уровень? Не сказал бы.
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Может, все-таки привлечем футболистов к нам, к «Ледниковому периоду», к фигурному катанию? Давайте всю сборную во главе с Дзюбой пригласим в «Ледниковый период», и это будет классно», – сказал Мишин во время очередного выпуска программы.
- В шоу «Ледниковый период» профессиональные фигуристы выступают вместе со звездами шоу-бизнеса.
- 26 ноября пройдет финал шоу.
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