Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новый показательный номер в финале шоу «Ледниковый период».
Фигуристка выступила в начале выпуска программы. Хореограф номера – продюсер Илья Авербух. Программа поставлена под песню «Will I make it out alive» американского композитора Томми Профитта.
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- Это первая постановка, над которой Загитова и Авербух работали вместе. Ранее Илья ставил номера Юлии Липницкой и Евгении Медведевой.
- Алина вместе с Алексеем Ягудиным в этом сезоне была ведущей шоу «Ледниковый период».
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