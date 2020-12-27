Российская фигуристка Евгения Медведева вышла на лед впервые после возвращения к Этери Тутберидзе от Брайана Орсера. Двукратная чемпионка мира выступила на гала-шоу чемпионата России в Челябинске.

21-летняя Медведева перенесла травму спины и переболела коронавирусом – поэтому не соревновалась на турнире. Женю пригласили поучаствовать в показательных выступлениях, и она представила лиричный номер под песню Анны Герман «Эхо любви». Так как фигуристка пока только восстанавливает кондиции, она исполнила только один прыжок – тройной сальхов.

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  • Медведева объявила о возвращении к Тутберидзе в сентябре 2020 года после контрольных прокатов сборной России.
  • Последнее соревнование фигуристки датировано прошлогодним чемпионатом России – она снялась после короткой программы из-за поломки конька.

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