Российская фигуристка Евгения Медведева вышла на лед впервые после возвращения к Этери Тутберидзе от Брайана Орсера. Двукратная чемпионка мира выступила на гала-шоу чемпионата России в Челябинске.

21-летняя Медведева перенесла травму спины и переболела коронавирусом – поэтому не соревновалась на турнире. Женю пригласили поучаствовать в показательных выступлениях, и она представила лиричный номер под песню Анны Герман «Эхо любви». Так как фигуристка пока только восстанавливает кондиции, она исполнила только один прыжок – тройной сальхов.