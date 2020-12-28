«Я не согласен с тем, что благодаря Тутберидзе фигурное катание стало прекраснее. Вполне возможно, оно стало популярнее. Но прекраснее не стало. Из него исчезли грудь и попа. Имеет ли Тутберидзе к этому отношение? Конечно, ведь это у нее катаются подростки. Я не спорю о том, правильно это или нет. Для этого существуют правила. Но для меня фигурное катание без груди и попы не так прекрасно, как с ними», – заявил Уткин Sports.ru.