Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, снялся в клипе Ольги Бузовой и Давида Манукяна (Давы).
Песня называется «Снежинки». Кроме 7-летнего Саши, которого родители прозвали Гном Гномычем, в съемках поучаствовали Рудковская и народный артист РФ Филипп Киркоров: именно они исполняют роли родителей мальчика. Бузова – сестра Гном Гномыча.
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По сюжету Саша мечтает кататься на коньках, «как Плющенко», но мать им недовольна. «Ну какой Плющенко? Нафиг он нужен? Лучше иди букварь учи! А то будешь, как твой отец – унитазы чистить!» – говорит Рудковская.
- Саша Плющенко также занимается фигурным катанием и тренируется в академии отца.
- В 2020 году он выиграл турнир в «Самбо-70» – школе, где работает Этери Тутберидзе.
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