Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, снялся в клипе Ольги Бузовой и Давида Манукяна (Давы).

Песня называется «Снежинки». Кроме 7-летнего Саши, которого родители прозвали Гном Гномычем, в съемках поучаствовали Рудковская и народный артист РФ Филипп Киркоров: именно они исполняют роли родителей мальчика. Бузова – сестра Гном Гномыча.

По сюжету Саша мечтает кататься на коньках, «как Плющенко», но мать им недовольна. «Ну какой Плющенко? Нафиг он нужен? Лучше иди букварь учи! А то будешь, как твой отец – унитазы чистить!» – говорит Рудковская.