«Лизка вообще другой какой-то человек. Мы с детства с ней боролись, но она все продолжает и продолжает в отличие от нас, за что ей просто низкий поклон и благодарность. Мы одного возраста с ней, она еще радует людей, которые смотрят, так сказать, ветеранов фигурного катания. Отдувается за нас. Я только могу ей передать: «Лизка, держись!» Я ее очень сильно люблю как человека, как спортсменку, как друга, с которым мы шли лоб в лоб. Я всегда ее поддержу, если будет надо», – цитирует Сотникову «Р-Спорт».