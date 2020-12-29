Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова поддержала свою ровесницу Елизавету Туктамышеву, которая до сих пор не завершила спортивную карьеру.
«Лизка вообще другой какой-то человек. Мы с детства с ней боролись, но она все продолжает и продолжает в отличие от нас, за что ей просто низкий поклон и благодарность. Мы одного возраста с ней, она еще радует людей, которые смотрят, так сказать, ветеранов фигурного катания. Отдувается за нас. Я только могу ей передать: «Лизка, держись!» Я ее очень сильно люблю как человека, как спортсменку, как друга, с которым мы шли лоб в лоб. Я всегда ее поддержу, если будет надо», – цитирует Сотникову «Р-Спорт».
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- Сотниковой и Туктамышевой по 24 года. Они вместе начинали взрослую международную карьеру.
- Аделина официально объявила о завершении карьеры в марте 2020 года, хотя не выходила на соревновательный лед с 2015 года.
- Елизавета до сих пор соревнуется. В ноябре она стала победительницей этапа Гран-при в Москве, но затем заболела коронавирусом и на чемпионате России финишировала только седьмой.
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