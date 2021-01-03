Официальный фан-аккаунт российской фигуристки Александры Трусовой показал реакцию двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на четверной прыжок Александры.
16-летняя Трусова исполнила квад-лутц на показательных выступлениях чемпионата России в Челябинске во время сольного прохода. Медведева зааплодировала и одобрительно закричала, как и выступающая в парном катании Дарья Павлюченко.
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- Трусова стала бронзовым призером чемпионата России, исполнив два четверных лутца в произвольной программе.
- Меведедва не участвовала по состоянию здоровья, но выступила на гала-шоу как приглашенный гость.
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