Официальный фан-аккаунт российской фигуристки Александры Трусовой показал реакцию двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на четверной прыжок Александры.

16-летняя Трусова исполнила квад-лутц на показательных выступлениях чемпионата России в Челябинске во время сольного прохода. Медведева зааплодировала и одобрительно закричала, как и выступающая в парном катании Дарья Павлюченко.

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  • Трусова стала бронзовым призером чемпионата России, исполнив два четверных лутца в произвольной программе.
  • Меведедва не участвовала по состоянию здоровья, но выступила на гала-шоу как приглашенный гость.

Медведева выступила на льду впервые после возвращения к Тутберидзе

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