Суд в Алматинской области Казахстана выпустил из колонии Жанар Толыбаеву, осужденную по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена. Женщине заменили неотбытую часть наказания ограничением свободы.

В январе 2019 года суд приговорил обвиняемых в убийстве Тена Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова к 18 годам лишения свободы каждого. Кудайбергенов был признан виновным в убийстве, разбое и краже, Киясова – в убийстве и разбое. Толыбаева же получила четырехлетний срок за недонесение о преступлении, сообщает ТАСС.