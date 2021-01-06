Суд в Алматинской области Казахстана выпустил из колонии Жанар Толыбаеву, осужденную по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена. Женщине заменили неотбытую часть наказания ограничением свободы.
В январе 2019 года суд приговорил обвиняемых в убийстве Тена Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова к 18 годам лишения свободы каждого. Кудайбергенов был признан виновным в убийстве, разбое и краже, Киясова – в убийстве и разбое. Толыбаева же получила четырехлетний срок за недонесение о преступлении, сообщает ТАСС.
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- Тен – бронзовый призер Олимпиады-2014 и вице-чемпион мира-2013.
- 19 июля 2018 года Денис получил ножевое ранение после нападения на его автомобиль и попытки кражи.
- 25-летнего фигуриста доставили в больницу после ножевого ранения, где он скончался от потери крови.
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