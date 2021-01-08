Олимпийская чемпионка Алина Загитова выучила новую поддержку из парного катания и похвасталась этим в соцсетях.

18-летняя фигуристка исполнила новый элемент в паре с Елисеем Крамаром, который участвует в шоу Татьяны Навки. Элемент выглядит сложнокоординационным и даже опасным.

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  • Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.
  • В 2020-м она выступала в шоу, поступила в университет и вела передачу «Ледниковый период» на Первом канале.

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