Мишину 79 лет, он сдал положительный тест 3 января. Алексей Николаевич считает, что переносчиком вируса стала его жена Татьяна Мишина, которая заразилась на чемпионате России в Челябинске.

«С 3 до 11 января уже прошла неделя, как я болею. Температуры нет, но есть слабость. Плюс у меня нет аппетита и вся еда кажется невкусной», – цитирует Мишина АБН.