Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом.

Мишину 79 лет, он сдал положительный тест 3 января. Алексей Николаевич считает, что переносчиком вируса стала его жена Татьяна Мишина, которая заразилась на чемпионате России в Челябинске.

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«С 3 до 11 января уже прошла неделя, как я болею. Температуры нет, но есть слабость. Плюс у меня нет аппетита и вся еда кажется невкусной», – цитирует Мишина АБН.

  • На чемпионате России Мишин выводил на лед Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду, Софью Самодурову, Анастасию Гулякову и Евгения Семененко.
  • Под руководством Мишина важнейшие титулы в фигурном катании завоевал Евгений Плющенко.

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