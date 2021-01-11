Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом.
Мишину 79 лет, он сдал положительный тест 3 января. Алексей Николаевич считает, что переносчиком вируса стала его жена Татьяна Мишина, которая заразилась на чемпионате России в Челябинске.
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«С 3 до 11 января уже прошла неделя, как я болею. Температуры нет, но есть слабость. Плюс у меня нет аппетита и вся еда кажется невкусной», – цитирует Мишина АБН.
- На чемпионате России Мишин выводил на лед Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду, Софью Самодурову, Анастасию Гулякову и Евгения Семененко.
- Под руководством Мишина важнейшие титулы в фигурном катании завоевал Евгений Плющенко.
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