В интернете появилось видео балетной тренировки российской фигуристки Александры Трусовой.

16-летняя спортсменка надела пуанты и разучивала балетные движения у станка под руководством тренера. «Балерина. Кто сказал, что Саша – это только прыжки?» – гласит подпись к публикации.

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  • Трусова заняла третье место на чемпионате России-2021. Для попадания на чемпионат мира ей необходимо пройти дополнительный отбор.
  • Александра владеет всеми четверными прыжками, кроме акселя. Риттбергер она пока исполняла только на тренировках.

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