В интернете появилось видео балетной тренировки российской фигуристки Александры Трусовой.
16-летняя спортсменка надела пуанты и разучивала балетные движения у станка под руководством тренера. «Балерина. Кто сказал, что Саша – это только прыжки?» – гласит подпись к публикации.
Фигурное катание
Медведеву восхитил четверной Трусовой – реакция попала на видео
- Трусова заняла третье место на чемпионате России-2021. Для попадания на чемпионат мира ей необходимо пройти дополнительный отбор.
- Александра владеет всеми четверными прыжками, кроме акселя. Риттбергер она пока исполняла только на тренировках.
Чемпионат России
«Мы никому не проиграли». Плющенко поддержал Трусову
Чемпионат России
Трусова не отобралась на ЧМ, несмотря на бронзу и 2 четверных