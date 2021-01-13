Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала амбассадаром нового автомобиля BMW 6 серии. В ее инстаграме появились крутые кадры с машиной.

«Думала ли семилетняя Лиза на видео, что станет амбассадором нового BMW 6 серии GT от Евросиб? Но она точно знала, что получает кайф от того, что делает, поэтому не останавливалась», – подписала спортсменка публикацию. Видео можно посмотреть по ссылке.

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«В фигурном катании нужен очень сильный характер и психологическая устойчивость. Это высококоординационный вид спорта, и малейшее отклонение – все. Азарт нужно тоже контролировать, потому что ты можешь быть очень заряжен, но стоит потерять контроль на долю секунды – и ты уже не первый, а десятый.

Я вообще не очень люблю, когда все идет хорошо долгое время. Пока ты молод, лучше пусть будет вот так, но через такие американские гонки у тебя будет больше опыта, больше осознанности, и через это ты становишься более зрелым человеком. Мне кажется, что твой спорт и твоя жизнь – это очень близкие понятия. Это все от тебя идет, какой ты есть – такой ты и на льду.

На дороге хочется не спешить и спокойно проехать, но если едешь на тренировку – могу немножко разозлиться, если кто-то впереди меня едет медленно. У меня иногда соревнования с «Яндекс Драйвом». Он пишет – 19 (минут), а я говорю, нет, я доеду за 15. Это, наверное, стопроцентно показывает мой характер. Если бы я купила такую машину... Меньше буду беситься по поводу пробок, наверное. Пока я живу, мне кажется, я всегда буду за рулем», – рассказала Туктамышева в интервью.

Елизавета – чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

В сезоне-2020/21 выиграла московский этап Гран-при.

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