Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, набросился на Евгения Плющенко. Алексей дерзко высказался в адрес фигуриста и вызвал его на бой без правил.

«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прекрасс. Ненавижу ********** [балаболов].

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Давай Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю ты просто ******** [ублажишь орально] как обычно, и придумаешь тритыщеседьмую отмазку. Единственное мое желание заткнуть твой неблагодарный поганый рот!!!» – написал Железняков Вконтакте. Орфография и пунктуация Алексея сохранены.

Евгений отреагировал незамедлительно.

«Видимо, было выпито достаточно. Наверное, у него началась какая-то белая горячка. Его никто не знает и не трогает. Я с ним никогда в жизни не общался. Для меня этого человека не существует, он мне неинтересен. Может, ему приснилось, что во сне на него кто-то нападает. Если реагировать на выпады, которые делает каждый в мою сторону, то это полный бред. Но я не против!

Я люблю подраться, меня тренирует Саша Липовой. У нас есть хорошие залы, мы можем провести спарринг с удовольствием в перчатках или без них. Бой без правил – пожалуйста, это все можно организовать. Но если у Железнякова есть какие-то вопросы, то я всегда открыт. Если это серьезно, а не блеф, то я готов постучать ему по голове», – приводит слова Плющенко «СЭ».

Евгений Плющенко Фото: Getty Images

Супруга Евгения Яна Рудковская не оставила стычку без внимания.

«Кто это? А... этот танцор! Снова наброс в наш адрес! Снова дергают нас, да еще и в праздник! Ну понятно, что он безумная марионетка. Думаю, кто управляет этим несчастным, говорить не надо. Жаль парня! Ну пусть придет. Мы его ждем. Я его лично встречу и надеюсь, что он ответит за базар или попросит прощение. Извините за мой сленг!» – сказала Рудковская.

Кстати, уже есть желающие провести бой – организовать его хочет промоутер Владимир Хрюнов:

«У меня есть опыт организации подобных мероприятий. Это был бой между российским журналистом Русланом Асташковым и польским журналистом. Мы поступили следующим образом – и тому, и другому дали тренера и провели поединок. Если Евгений захочет, пусть обращается. Дадим ему тренера и проведем поединок по правилам бокса. Мы на себя возьмем организацию этого боя. И тот, и другой имеют спортивную подготовку. Если есть желание, пусть обращаются. Плющенко – большое имя, большая афиша».

Напряженные отношения между Плющенко и группой Тутберидзе начались после перехода фигуристок от Этери к Евгению.

Плющенко – двукратный олимпийский чемпион.

Еще 38-летний фигурист выиграл 3 золота ЧМ и 7 раз взял чемпионат Европы.

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