Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов шутливо прокомментировал публикацию олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в инстаграме.
Загитова выложила фото у воды и спросила подписчиков: «Что было дальше?» 32-летний Фролов написал в комментариях: «А дальше были приключения русалочки».
Фигурное катание
Загитова показала опасную поддержку из парного катания
- Загитова не соревновалась с декабря 2019 года.
- Фролов в 2020 году запомнился критикой российских властей.
Фигурное катание
Грациозный показательный номер Загитовой в «Ледниковом периоде»
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