Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов шутливо прокомментировал публикацию олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в инстаграме.

Загитова выложила фото у воды и спросила подписчиков: «Что было дальше?» 32-летний Фролов написал в комментариях: «А дальше были приключения русалочки».