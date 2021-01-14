Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, назвала любимых фигуристок. В список вошли ученицы Этери Тутберидзе, которая как тренер конкурирует с академией Плющенко.

«Кто вам нравится из фигуристок на данный момент?» – спросили у Рудковской в инстаграме.

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«Саша Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина, Софья Муравьева, Софья Титова! А также Камила Валиева, Аня Щербакова, Лиза Туктамышева и Рика Кихира! Ну и, конечно, Женя Медведева и Алина Загитова, Аделина и Юлия Липницкая – мои чемпионки», – написала жена Плющенко.

Из перечисленных у Тутберидзе тренируются Щербакова, Валиева, Загитова и Медведева.

Трусова, Косторная и Жилина перешли из «Хрустального» в «Ангелы Плющенко» в межсезонье-2020.

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