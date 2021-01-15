Русская фигурка падает все ниже – не в плане результатов, а в плане скандалов. Тренерские школы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко снова сорвались, причем на ровном месте: никто никуда не перешел, никто никого не переманил. Инициатором стал Алексей Железняков – эксцентричный хореограф «Хрустального». Он никогда не оставляет без комментариев схватки двух штабов: его высказывания идут в цитатники и разносятся на мемы. В этот раз Алексей превзошел самого себя.

В канун старого Нового года, 13 января, он вызвал Плющенко на бой. Железняков оставил витиеватое сообщение, написанное с ругательствами и неграмотным русским языком.

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«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прекрасс. Ненавижу ********** [балаболов]. Давай Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю ты просто пасонешь как обычно, и придумаешь тритыщеседьмую отмазку. Единственное мое желание заткнуть твой неблагодарный поганый рот!!!» – вот послание Железнякова с оригинальной орфографией и пунктуацией, но, конечно, без мата.

Плющенко предположил, что его оппонент перепраздновал и вообще впал в белую горячку (так наверняка подумали многие), но на бой согласился. «Я не против! Я люблю подраться, меня тренирует Саша Липовой. У нас есть хорошие залы, мы можем провести спарринг с удовольствием в перчатках или без них. Бой без правил – пожалуйста, это все можно организовать. Но если у Железнякова есть какие-то вопросы, то я всегда открыт. Если это серьезно, а не блеф, то я готов постучать ему по голове», – ответил Плющенко.

Кажется, на этот раз все действительно серьезно. О готовности провести поединок как бой без правил заявил президент MMA-промоушна AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев, потом – федерация бокса России от лица Кирилла Щекутьева, заместителя генсека Умара Кремлева. Возможно, мы увидим Плющенко и Железнякова в октагоне или на ринге – они оба озвучили предварительное согласие.

Евгений Плющенко Фото: Getty Images

Как к этому относиться?

В очередной раз хочется использовать понятие «испанский стыд» – когда ерунду творят другие, а некомфортно тебе. Фигурное катание – консервативный вид спорта с богатыми культурными традициями. Спортсмены выступают в изящных костюмах, ходят в театр, чтобы лучше понять образ для программы.

«Считаю для себя стыдным комментировать данное событие», – метко высказался Алексей Николаевич Мишин, в семи словах выразивший позицию большинства. Действительно очень неловко представлять такой бой, когда за бортиком стоят Мишин, Тамара Николаевна Москвина или Елена Германовна Буянова. По сути лупить друг друга выйдут тренер действующей чемпионки Европы и хореограф из команды действующей олимпийской чемпионки.

Чемпионы Европы-2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с тренерами Тамарой Москвиной и Артуром Минчуком Фото: Getty Images

Хорошим вариантом для Плющенко был бы отказ – но отказ мотивированный, как раз с перечислением фигурнокатательных традиций и чувством стыда перед заслуженными людьми: в частности, его бывшим тренером Мишиным. Да, это спровоцировало бы очередные оскорбления со стороны Железнякова, но Евгений бы получил +100 к репутации тренера, которой ему пока не хватает. Все же больший процент болельщиков симпатизирует Тутберидзе и прислушивается к ее доводам о переманивании. Тутберидзе вписывается в олдовую систему – сжать зубы, молча работать и доказывать превосходство на льду. Плющенко – пока не очень. Но у него тоже есть своя линия – пиар, который подразумевает вывод фигурки из зоны комфорта. И бой с Железняковым ему очень подходит.

Собственно, а почему нет? Бои сейчас довольно популярный способ решать конфликты по всему миру, фрик-бои привлекают большое внимание аудитории и собирают больше PPV (денег за платные трансляции), чем элитные профильные бойцы MMA. Тон задали американские братья-блогеры Логан Пол и Джейк Пол – хайпа и раскрутки хватило на то, что старший подерется с легендарным Флойдом Мэйуэзером и отлично заработает. На ринг выходил экс-баскетболист НБА, в России с Александром Емельяненко дрался пауэрлифтер Михаил Кокляев – вполне уважаемый человек в мире тяжелой атлетики.

Михаил Кокляев, Александр Емельяненко Фото: Getty Images

Так чем хуже Плющенко? В шоу «Ледниковый период» мы смотрим, как актеры, певцы и другие звезды шоу-бизнеса становятся фигуристами. Теперь посмотрим, как двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию на вечер переквалифицируется в боксера – разве тут есть принципиальная разница?

Плох не факт боя. Человек по природе консервативен, и большинству болельщиков фигурного катания трудно принять такие радикальные новинки в любимом виде спорта. Плохо то, что мы будем его смотреть. Будем испытывать стыд и неловкость за Плющенко, но будем смотреть и поддерживать кого-то из «бойцов». Поединок наверняка покажут по какому-то из телеканалов (если не по Первому), пригласят комментаторов-экспертов и устроят шоу. А мы его посмотрим – может, не с интересом, но обязательно с любопытством. И в этом проблема.

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